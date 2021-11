Policiais de Botucatu serão homenageados em São Paulo por atuação que investigou mega-assalto em 2020

Rafael Dellevedove, Geraldo Franco e Marcos Franco serão homenageados

Na manhã desta quarta-feira, dia 17, três policiais de Botucatu serão homenageados após intensas atuações na investigação do mega-assalto que aterrorizou a cidade no fim de julho de 2020.

A cerimônia com os policias do Deinter-7 será realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a partir das 10h00. Receberão os prêmio “Polícial Nota 10” os seguintes membros da Polícia Civil de Botucatu:

• Dr. Geraldo Franco Pires, Delegado de Polícia

• Rafael Dellevedove, Investigador de Polícia

• Marcos Roberto Machado Franco, Agente Policial

O crime

Em julho de 2020 um grupo criminoso fortemente armado tentou assaltar a agência central do Banco do Brasil. Eles utilizaram tática de guerrilha, atualmente conhecida como Domínio de Cidades e Novo Cangaço.

A município foi sitiado em sua zona urbana e o grupo levou terror aos habitantes com a explosão do cofre. Houve uma intensa troca de tiros com unidade policiais que estavam na região, como GARRA, ROTA, BAEP, além das Polícias Civil e Militar de Botucatu.

O inquérito foi presidido em Botucatu, pelo Delegado Geral Franco Pires. Foram 18 envolvidos presos pela Polícia.

“Os trabalhos de investigação resultaram exitosos em identificar e desmantelar a organização criminosa com o encarceramento de 18 ( dezoito ) integrantes, a partir de diligências inteligentes com o quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico com monitoramento, identificação e comparação de material genético e impressões digitais, reconhecimentos fotográficos e pessoais, análises de imagens de câmeras de segurança, rastreio de origem de veículos e troca de informações com Policiais deste e de outros Estados da Federação e com a Polícia Federal” diz o Delegado Seccional de Polícia Civil, Lourenço Talamonte Neto.

