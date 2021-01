Polícia Rodoviária registra engavetamento de veículos na Rondon em Botucatu

A Polícia Rodoviária de Botucatu registrou um acidente na tarde desta segunda-feira, 25, na Rodovia Marechal Rondon, próximo ao cruzamento com a Domingos Sartori, que leva até a Unesp.

Segundo relatório policial, quatro veículos que estavam no sentido capital-interior se envolveram em um engavetamento, sendo que o causador da colisão fugiu do local. Chovia muito no momento do acidente.

Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, sem gravidade. Três vítimas receberam atendimento no local pela equipoe de resgate da Concessionária Rodovias do Tietê e recusaram socorro até o hospital e uma pessoa foi levada ao pronto socorro do Hospital das Clínicas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.