Polícia Rodoviária recupera celular roubado durante abordagem na Castello Branco

A Polícia Rodoviária de Botucatu registrou um caso de receptação na rodovia Castello Branco, em Bofete. O flagrante aconteceu na tarde desta quinta-feira, 25, durante uma abordagem de rotina.

Durante patrulhamento pela rodovia, ao se aproximar do km 180, a Equipe TOR visualizou o veículo FIAT/PALIO, parado no acostamento da pista oeste com o capô aberto. Foi feita a abordagem a fim de verificar os ocupantes e prestar apoio ao usuário e acionamento de meios junto a concessionária que administra a rodovia.

Porém, ao notar a presença da equipe, o condutor do automóvel demonstrou certo nervosismo, fato que gerou uma fundada razão para vistoriar o veículo e realizar as consultas de praxe.

Em seguida, foi solicitado aos ocupantes que fornecessem os números dos IMEI dos telefones celulares que possuíam e o aparelho do condutor, de 25 anos, constou como produto de “roubo” na cidade de São Paulo, área da 101º Delegacia de Polícia Civil do Jardim Imbuias. Trata-se de um celular marca Xiaomi, modelo MIA3.

Foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de Receptação e a ocorrência foi encaminhada ao DP de Bofete. Pela delegacia foi elaborado o registro da ocorrência e a apreensão do aparelho para posterior devolução à vítima e prosseguimento de inquérito policial para se verificar se o abordado é o receptador ou tem envolvimento no roubo do aparelho em fevereiro desse ano.