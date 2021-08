Polícia Rodoviária prende homem que ateou fogo em mata na Castelo Branco em Itatinga

Suspeito era passageiro de um caminhão e foi flagrado por Policiais Rodoviários

A Polícia Militar Rodoviária de Botucatu realizou uma prisão em flagrante por incêndio criminoso nesta terça-feira, 03. O fato aconteceu na SP 280, Rodovia Castelo Branco, no quilômetro 218, em Itatinga,

Segundo relatório policial, uma pessoa acionou os PMs através do telefone 190, informando que por duas vezes viu um caminhão VW cor branca, parado no acostamento da Rodovia Castelo Branco (km 303 e 260), sendo que havia um homem ateando fogo às margens da rodovia.

A equipe realizou patrulhamento e localizou um caminhão VW/24.280 cor branca parado no acostamento e um indivíduo ateando fogo na área lindeira. O homem, que era passageiro do caminhão, disse que estava fazendo necessidades fisiológicas e fumando, e que o fogo no local era decorrente da “bituca do cigarro”.

Em virtude da constatação do fogo na área lindeira, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo e conduzido à DP de Itatinga, onde o Delegado elaborou Flagrante de Incêndio (artigo 250 do Código Penal) e recolheu o indivíduo na carceragem local.

Pelos km 303 e 260 a Concessionária CCR SP Vias confirmou que houve o fogo na área lindeira e já foi controlado. Já no km 218, equipes da Concessionária e do Corpo de Bombeiros de Itatinga apagaram o incêndio.