Polícia Rodoviária multa mais de 60 condutores por excesso de velocidade na região

Fiscalização foi feita na manhã deste domingo (28) e teve como foco motocicletas de alta cilindrada.

Polícia Militar Rodoviária autuou mais de 60 condutores por excesso de velocidade na manhã deste domingo (28) em rodovias na região de Bauru (SP). Segundo a polícia, a fiscalização teve como foco motocicletas de alta cilindrada.

As equipes trabalharam em três locais nas rodovias SP-294 e SP-225. Ao todo, 11 motociclistas foram abordados pela polícia. Com o uso do radar portátil, outros 62 condutores foram flagrados e multados por excesso de velocidade.

A Polícia Rodoviária informou que vai continuar adotando ações estratégicas para proteger a vida e a integridade dos moradores na região de Bauru.

Fonte: G1