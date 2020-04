Polícia Rodoviária flagra contrabando de cigarro durante fiscalização na Castelo Branco

A Polícia Militar Rodoviária registrou nesta quinta-feira, dia 16, um caso de contrabando de cigarro na rodovia Horário Castelo Branco. O fato ocorreu em dois pontos distintos, km 248 em Avaré e km 179 em Bofete.

A equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou um caminhão MB/1113 e durante vistoria no compartimento de cargas foram localizadas, sob a carga de sucata, várias caixas de cigarros de origem estrangeira e sem comprovação fiscal.

Durante essa fiscalização a equipe suspeitou de uma carreta na via e foi ao encalço dela, sendo abordada no km 179. Após vistoria veicular, foram encontradas no compartimento de cargas, várias caixas de cigarro, também de origem estrangeira e sem comprovação fiscal.

Os veículos com suas cargas e condutores foram encaminhados à Polícia Federal de Bauru.