Polícia Rodoviária apreende maconha com passageiro de ônibus em Pardinho

Jovem de 24 anos foi preso por tráfico de entorpecentes depois da abordagem na Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280).

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 25 kg de maconha com o passageiro de um ônibus na Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280). A abordagem foi realizada neste sábado (27) em Pardinho (SP).

Segundo a polícia, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava uma fiscalização na rodovia quando abordou um ônibus e percebeu o nervosismo de um dos passageiros. Apesar de dizer à polícia que só tinha uma sacola de bagagem, os PMs encontraram uma mala com o comprovante de embarque do passageiro.

Dentro dela, a polícia encontrou 29 tijolos de maconha. O suspeito confessou o crime e disse que foi contratado para buscar a droga em Ponta Porã (MS) e levar até o terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo.

A mala, as drogas e o celular do jovem foram apreendidos. Ele foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e levado à cadeia pública de Itatinga, onde ficou à disposição da Justiça.

