Polícia Rodoviária apreende carga de 4,8 toneladas de maconha na Castelo Branco

Na manhã deste sábado, 26, durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, pela praça de pedágio de Itatinga, a Equipe de policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário TOR, abordaram a carreta com placas do município de Campo Grande, MS, conduzido por um homem de 35 anos.

Ao solicitar a documentação do veículo e da carga de madeira que era transportada, o motorista demonstrou muito nervosismo e alegou estar com sintomas do COVID19, com dores de cabeça, febre e informou que tinha solicitado o resgate da concessionária que administra a rodoviária ali mesmo, após efetuar o pagamento da tarifa do pedágio.

A Equipe fiscalizou os documentos do veículo do município de Campo Grande/MS, a CNH do motorista, além de verificar a nota fiscal eletrônica da carga de diversos tipos de madeiras para construção, não sendo observado nada de ilícito, a princípio.

Ao ser indagado pelos policiais do TOR sobre o local do carregamento da carga de madeira e local de destino, o abordado passou a apresentar muito nervosismo e enfatizar sobre seus sintomas de COVID, fato que chamou a atenção da Equipe para realizar uma busca minuciosa no compartimento de cargas do veículo e, na vistoria, a Equipe TOR pode observar um fardo da droga maconha oculto sob várias peças de madeira.

Os policiais militares rodoviários deram voz de prisão em flagrante ao condutor do caminhão pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e o preso acabou confessando que levaria a droga até São Paulo, capital.

Com a chegada da unidade de Resgate da concessionária, foram tomados todos os procedimentos protocolares referentes à COVID, devido às queixas dos sintomas que o preso alegava ter, sendo escoltado até o pronto Socorro de Botucatu.

O caminhão foi encaminhado ao pátio de recolha de veículos conveniado da Polícia Civil e lá, os fardos de drogas foram retirados do meio da carga de madeira, sendo contabilizados 4.613 Tijolos de maconha que pesaram 4.844,500 kg (quatro toneladas, oitocentos e quarenta e quatro quilos e quinhentos gramas).

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Botucatu onde foi elaborado o registro do flagrante e efetuada a apreensão da droga, veículos, carga de madeiras, 01 telefone celular, 02 CRLV e 02 CRV. O homem foi encaminhado para o CDP de Itatinga.