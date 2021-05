Polícia Rodoviária apreende 800 kg de maconha em carga de mudas de plantas na Marechal Rondon

A Polícia Rodoviária de Botucatu realizou um flagrante de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 20, na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu.

Durante fiscalização de rotina no Km 258, próximo ao pedágio, a equipe composta pelo Sargento Aurélio, Cabo Tamyres e Soldados Carrara e Pelares, abordou um caminhão Ford F-4000, que transportava mudas de plantas.

O motorista, que seguia no sentido interior-capital, estava com a documentação em ordem, porém, durante a conversa com os policiais, ele apresentou versões desconexas, o que chamou a atenção da equipe.

Foi realizada então, uma minuciosa busca na carga, onde foram encontradas diversas latas metálicas carregadas com 1.741 tabletes de maconha, totalizando 800 quilos da droga. O motorista, que estava sozinho no veículo e alegou estar indo de Iacri, São Paulo, para a Capital Paulista, foi levado ao Plantão Policial de Botucatu, onde permaneceu à disposição da Justiça.