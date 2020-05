Polícia Rodoviária apreende 30 quilos de maconha em ônibus na Castello Branco

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta segunda-feira, 25, 30 quilos de maconha na Rodovia Castello Branco, em Avaré. Durante uma fiscalização em um ônibus de passageiros, na base operacional do quilômetro 248, uma passageira de 21 anos chamou a atenção dos PMs.

Ela disse não ter bagagens, mas durante a vistoria no bagageiro do coletivo, que ia de Dourados, Mato Grosso do Sul, a São Paulo, capital, os policiais localizaram uma mochila com 14 tijolos de maconha.

Continuando a vistoria, foi localizado com um passageiro de 17 anos, uma bolsa com 20 tabletes de maconha. A a mulher estava levando a droga pra vender em São Paulo em um ponto de tráfico que conhece no Bairro Saúde.

Já o adolescente estava levando a droga para Minas Gerais. No total foram apreendidos 30.188 kg de maconha. O caso foi registrado na polícia civil de Avaré. Participaram da ocorrência os policiais Sargento Aurélio, Cabos Cesar, Garcia e Souza Lima, e soldado Carrara.