Polícia Rodoviária apreende 3 mil maços de cigarros contrabandeados em rodovia de Avaré

A Polícia Militar Rodoviária de Botucatu apreendeu na manhã desta quarta-feira, 14, 3 mil maços de cigarros contrabandeados. O flagrante aconteceu na Rodovia Salim Antônio Curiati, próximo a Avaré.

Durante operação de rotina, foi abordada uma caminhonete GM S10, com placas de Presidente Epitácio, SP. Dentro da cabine do veículo e na carroceria foram encontradas centenas de pacotes de cigarros, que saíram do Paraguai, com destino a São Paulo.

O motorista foi detido e levado ao distrito policial, onde será ouvido e indiciado pelo crime de contrabando.