Polícia registra roubo de veículo na Alcides Soares em Botucatu

A Polícia Militar registrou um caso de roubo de veículo em Botucatu. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 13, na estrada vicinal Alcides Soares, que liga Botucatu ao Distrito de Vitoriana.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, dois homens trafegavam pela estrada com um veículo GM Ônix, por volta das 13h00, quando foram abordados por assaltantes que estavam em um Fiat Stilo, de cor preta.

Segundo as vítimas, um dos ocupantes estava armado e mandou que eles parassem e descessem do carro. Um dos criminosos assumiu a direção do ônix e os ladrões fugiram sentido Vitoriana. A Polícia Militar só foi avisada do crime quatro horas depois.

O caso será investigado.