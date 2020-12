Polícia prende suspeito de matar Mulher no Jardim Monte Mor em Botucatu

A Polícia Civil do Estado de São Paulo através da DIG de Botucatu desencadeou na manhã desta quarta-feira, 09, juntamente com Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, operação visando a captura do principal suspeito de ser o autor do homicídio que vitimou Maria Romildes Conceição Silva ocorrido no último mês de outubro.

Após um período de investigações e obtenção de provas, na data de hoje o homem, que já foi preso pro tráfico de drogas e já é conhecido no meios policiais, foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Itatinga, onde permanecerá a disposição da justiça.

Relembre o caso

A Polícia de Botucatu registrou o homicídio no dia 20 de outubro, no bairro Jardim Monte Mor, em Botucatu.

Duas mulheres foram atingidas com os disparos. As vítimas foram socorridas para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Uma das mulheres, Maria Romildes, de 40 anos, infelizmente morreu com os ferimentos de vários tiros, segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O local dos disparos foi um trailer nas proximidades de uma praça no Jardim Monte Mor. A vítima fatal era uma comerciante no mesmo lugar do crime e recebeu 4 tiros. A outra vítima passa bem.