Polícia prende homem que aparece em vídeo furtando escola no centro de Botucatu

As Força de Segurança prenderam nesta quinta-feira, dia 07, um elemento que aparece em filmagens de sistemas de segurança, furtando no último fim de semana uma escola infantil no centro de Botucatu.

Segundo a GCM, a prisão ocorreu na Avenida Paula Vieira. O indivíduo já é conhecido dos meios policiais.

O suspeito foi conduzido à DIG, onde confessou a autoria do crime e ficou à disposição da Autoridade Policial, diz boletim.

Relembre o fato