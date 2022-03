Polícia Militar retoma rondas em escolas estaduais de Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu recomeçou nesta semana o programa Ronda Escolar. O fato foi anunciado pelo comandante da Primeira Cia de Polícia, Capitão Anderson Mariotto, durante entrevista na Rádio Criativa FM na última segunda-feira, dia 28.

O projeto estava paralisado desde o início da pandemia em 2020. O Ronda Escolar coloca viaturas em escolas do estado, especialmente em horários de entrada saída do alunos. Ao todo são 14 escolas do estado em Botucatu.

A finalidade do Programa Ronda Escolar, de acordo com o a PM, é levar segurança para alunos, professores e funcionários das Escolas, por meio de patrulhamento e ponto de estacionamento nos horários de entrada e saída dos alunos. Além disso, estão previstas rondas no interior das Escolas.

