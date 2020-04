Polícia Militar recupera TV furtada em Botucatu após uso do aplicativo Netflix no aparelho

A Polícia Militar registrou nesta terça-feira, 21, em Botucatu um caso de receptação de produto de furto. O caso ocorreu nas proximidades da Cachoeira da Marta.

Diz o boletim de ocorrência que na Rua major Matheus, a vítima se aproximou de uma equipe da PM, alegando que sua casa havia sido furtada e a sua televisão 50 polegadas levada há alguns dias. Ela notou no aplicativo da Netflix de seu celular que uma outra pessoa estava usando a conta dela.

Foi constatado então que possivelmente seria da sua televisão furtada, pois o aplicativo estava instalado no aparelho. De posse do nome, pesquisou nas redes sociais e encontrou a pessoa.

Os dados coletados foram passados para a Polícia Militar. Descobriu-se que era cidadão já conhecido nos meios policiais e equipes da PM foram até a casa do averiguado.

No local, com a devida permissão do proprietário, entraram na residência e ao averiguar seu quarto, foi encontrada uma televisão Samsung. Comparado o número de série com a foto da nota passada pela vítima, constatou ser o aparelho furtado.

Dados e partes foram encaminhadas ao plantão permanente de polícia, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos, elaborando o boletim de ocorrência da Polícia Civil. No boletim da PM consta o crime de receptação.