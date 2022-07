Polícia Militar recupera carga roubada de carne na Rondon em São Manuel

A Polícia Militar registrou na madrugada desta sexta-feira, 22, um caso de roubo. Diz boletim de ocorrência que a equipe de Força Tática, juntamente com o Comando de Força Patrulha e equipes da 2 Cia PM – São Manuel, tomaram ciência de um roubo de carga e veículo com retenção de vítima.

O caso ocorreu na rodovia Marechal Rondon. Diante das informações, foi realizado cerco policial, sendo que a equipe de Força Tática conseguiu abordar pelo Km 181 da Rodovia Geraldo de Barros o conjunto ‘Cavalo mecânico, placas e carreta placa’.

Foi constado que essa placa da carreta foi trocada. O condutor do caminhão no momento da abordagem confessou que estava transportando a carga de carne roubada e que não sabia do paradeiro do Motorista. O condutor vítima foi libertado em Araras.

O motorista estava sob cárcere de outros integrantes da quadrilha. Ao realizar vistoria na carreta, foram localizamos no compartimento de carga um equipamento próprio para bloquear sinal de rastreador. Diante dos fatos, foi dada ciência Autoridade de Polícia Judiciária, que acionou a Perícia para os veículos e Ratificou a Voz de prisão ao condutor da Veículo.

Valor da Carga recuperada R$ 945.095,09. Foram aproximadamente 23 toneladas de carne.

Itens apreendidos:

1 – Bateria marca Zetta grande porte.

2 – Celular marca Samsung – modelo A02

3 – R$ 354,00 em dinheiro

4 – aparelho bloqueador de sinal

5 – placa ANC-0J71

6 – CLRV – BTO-0B60

Compartilhe esta notícia