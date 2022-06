Polícia Militar realiza operação saturação na região de Botucatu

Nesta quarta-feira, dia 29, foi realizado pela área da 1ª cia do 12º BPM/I a “Operação Saturação”. Tal operação teve o objetivo de ampliar a visibilidade e potencializar a percepção de segurança por parte da população e o combate direto ao cometimento de crimes.

Foram realizados 04 (quatro) pontos de bloqueio para fiscalização de trânsito e reforçado o patrulhamento com o apoio do pelotão de Força Tática do 12º BPM/I e de um helicóptero da Polícia Militar.

Resultados:

01 carro recolhido;

08 motos recolhidas;

49 Autos de infração elaborados.

