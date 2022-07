Polícia Militar prende três pessoas que tentaram aplicar golpes em lotéricas de Botucatu

Arquivo Acontece

A Polícia Militar registrou nesta quarta-feira, dia 20, um caso de estelionato em Botucatu. O fato ocorreu na Rua Major Matheus, Vila dos Lavradores.

Por solicitação do copom uma viatura foi deslocada em um primeiro momento até uma lotérica, onde uma funcionária tinha desconfiado da prática de estelionato do aplicativo caixa tem.

Havia comparecido no local um homem solicitando o desbloqueio do aplicativo e logo em seguida uma mulher solicitou também a liberação do aplicativo. Ao fazer o procedimento, a funcionária constatou que seria o mesmo número de RG que havia anotado anteriormente.

Questionada, a mulher saiu correndo tomando rumo ignorado. Depois de algum tempo, a gerente de uma farmácia entrou em contato com os policiais, informando que tinha outro indivíduo tentando realizar o desbloqueio.

Os policiais foram até a lotérica e abordaram um dos indivíduos suspeitos. Este confirmou que era de São Paulo e estava na cidade com sua amiga, que aguardava do lado de fora. Disse que que veio até Botucatu para cometer o crime de estelionato, descreve boletim.

Essa mulher citada pelo homem também foi abordada e com ela havia a quantia de R$ 4.482,00 em espécie. Ela confirmou que o dinheiro era oriundo de golpes aplicados.

Neste momento começaram a chegar mensagens no celular do abordado, com outro homem dizendo que ‘havia feito outras lotéricas’ e agora estavam se encaminhando para a primeira lotérica.

As viaturas deixaram o local, aguardando o outro indivíduo chegar. Este outro elemento foi abordado e recebeu voz de prisão.

As parte foram conduzidas até o Distrito de Polícia Civil, onde a autoridade ratificou a voz de prisão para os dois homens e mulher pelo crime de estelionato tentado e associação criminosa. Eles ficaram à disposição da justiça.

