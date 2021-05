Polícia Militar prende três homens por roubo em residência na Vila Sônia em Botucatu

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 13, três indivíduos pelo crime de roubo. O fato ocorre na noite de ontem na Vila Sônia.

Consta no Boletim de Ocorrência que dois autores encapuzados e utilizando luvas cirúrgicas invadiram a residência onde mora uma idosa, sendo que um deles estava armado com faca e outro com arma de fogo.

Os criminosos entraram na casa mediante escalada e arrombamento e renderam a vítima. Sob ameaça dos criminosos, ela foi forçada a entregar cartões, o celular e fornecer as senhas bancárias.

Os bandidos pediram a chave do veículo dela e deixaram o local subtraindo também 2 Tvs, 01 Laptop, 01 tablet, 02 aquecedores, garrafas de bebidas, a quantia aproximada de R$ 450,00, jóias e outros objetos.

Durante a ação, um dos criminosos cortou a mão ao arrombar a porta e deixou sangue pela casa. Ao deixarem o local, por volta das 22h00, os indivíduos trancaram a vítima em um banheiro e ela conseguiu pedir ajuda ao agente de monitoramento às 07h00 de hoje, que acionou a Polícia Militar.

Os Policiais de imediato iniciaram diligências para localizar os autores e conseguiu identificar um dos suspeitos, através de troca de informações entre as Forças de Segurança de Botucatu. Com o processamento das informações, a PM encontrou o veículo levado, no qual continham alguns produtos roubados.

Identificadas as residências dos autores, outros dois homens foram presos e o restante do material foi encontrado na casa de um deles. Foram encontrados também o simulacro e a faca utilizados no crime.

Na ação um homem maior de idade foi preso e dois adolescentes infratores apreendidos. Conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais, permaneceram detidos à disposição da justiça.