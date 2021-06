Polícia Militar prende homem procurado pela justiça com 5 quilos de maconha no Jardim Flamboyant

A Polícia Militar registrou na noite desta quinta-feira, dia 10, um caso de tráfico de drogas/captura de procurado. O fato ocorreu na Rua Abílio Dorini, no Jardim Flamboyant.

Descreve boletim de ocorrência que a equipe ROCAM tinha informações de homem com mandado de prisão em seu desfavor, e que estaria escondido em uma residência pelo bairro Flamboyant. Diante da notícia, foi solicitado apoio a equipe de CFP, Força Tática e 1 Cia, tendo em vista que o mesmo já havia empreendido fuga em outras ocasiões.

Ao realizar patrulhamento pelo bairro, foi o elemento foi avistado observando a via pública por cima do muro da residência e ao ver aproximação das equipes, correu para o interior da casa, sendo acompanhado.

Segundo a PM, realmente se tratava da pessoa procurada pela justiça, sendo que os policiais se depararam com uma grande quantidade de droga no chão e material próprio para embalagem corte e pesagem das drogas.

No quarto onde o material foi encontrado estava a esposa do procurado e uma criança de apenas dois meses, motivo este que fez a equipe acionar o Conselho Tutelar no local, bem como uma equipe com policial feminina.

Diante dos fatos, todo material ilícito localizado foi conduzido ao plantão policial, juntamente com as partes envolvidas.

Apreensões:

600 porções

03 tijolos grandes

06 tijolos pequenos

Totalizando: 5,082 kg de maconha.

Objetos:

Balança de precisão

Tábua improvisada com faca para o corte da droga

rolo de Papel filme