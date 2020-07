Polícia Militar prende homem que fazia entrega de drogas no centro de Botucatu

A Polícia Militar registrou na noite desta quarta-feira, 01, um caso de tráfico de drogas na Rua Capitão José Paes de Almeida. Uma equipe da PM visualizou um veículo Pálio com placas de São Paulo com um ocupante em atitude suspeita.

Segundo boletim, o ocupante tentou se abaixar no banco do motorista para não ser notado. Durante a abordagem foram localizadas junto ao porta moedas do painel do veículo 5 porções de substância aparentando ser cocaína.

Indagado a respeito, ele informou que estaria ali para realizar uma entrega e que em sua residência teria mais entorpecentes. Foi realizada diligência na residência do indivíduo, onde foram localizadas 178 porções de cocaína, 43 porções grandes de maconha, 100 gramas de skank, 2 cadernos de anotações, balança de precisão e R$ 50,00.

Diante dos fatos, o indivíduo, entorpecentes e dinheiro foram apresentados a autoridade de Polícia Judiciária que ratificou a voz de prisão em flagrante delito. O indiciado, que já tem outras passagens, permaneceu à disposição da justiça.