Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Monte Mor em Botucatu

A Polícia Militar registrou na sexta-feira, 05, um caso de tráfico drogas no Jardim Monte Mor. Uma equipe de PMs realizava patrulhamento, quando abordaram dois indivíduos momento em que um dos indivíduos, sendo que um deles saiu correndo.

O outro indivíduo permaneceu no local ao realizar busca pessoal foi localizado com o mesmo a quantia de 100 pedras de crack e R$ 147. O outro mencionado deixou no veículo uma sacola plástica contendo 20 pinos de cocaína, relata boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, entorpecente e indiciado foram encaminhados para DISE, onde foi elaborado o boletim de ocorrência. De acordo com boletim de ocorrência, foi necessário o uso de força física para vencer a resistência do indivíduo que se negava ser algemado.