Polícia Militar implanta projeto Vizinhança Solidária na área comercial de Botucatu

Na noite da última terça-feira, 04, as Forças de Segurança de Botucatu se reuniram com representantes do comércio da Rua Amando de Barros e adjacências para tratar da implantação de mais um núcleo do Projeto Vizinhança Solidária. A reunião ocorreu no auditório do SENAC.

Esse é o 8° núcleo implantado na cidade, que também está se expandindo pelos 13 municípios que compõe o 12° Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Estiveram presentes na reunião o Comandante do Batalhão Tenente Coronel PM Agrella; o Comandante da 1a Companhia de Polícia Militar de Botucatu, Capitão PM Torres; o Delegado Seccional de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte Neto; o Vereador Sargento Laudo; o Presidente do CONSEG de Botucatu, Clóvis Martins; o Subcomandante da Guarda Municipal de Botucatu, GCM Pichinin; a Presidente do Sincomércio de Botucatu, Fátima Baldini, além de comerciantes da região atendida.

O programa Vizinhança Solidária é um Projeto criado pela Polícia Militar em 2009 e consiste na aproximação da comunidade com a PM através da realização de reuniões periódicas entre vizinhos. O Projeto tem a participação de representantes da polícia para discutir ações de segurança, em destaque a prevenção primária.