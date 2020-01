Polícia Militar implanta programa ‘Vizinhança Solidária’ em várias regiões de Botucatu

A Polícia Militar está implantando em Botucatu o programa ‘Vizinhança Solidária’. O projeto foi criado em 2099 com o objetivo de promover a aproximação da comunidade com a Polícia Militar.

O Programa promove reuniões periódicas entre vizinhos, com participação de representantes da Polícia. Nos encontros são tratados temas e ações de segurança, em destaque a prevenção primária.

O Programa pode ser implantado em qualquer cidade e bairro do Estado. É totalmente gratuito e prevê, entre outras ações, o treinamento de zeladores e porteiros, a verificação de pontos vulneráveis nas edificações, e a divulgação mensal de materiais de campanha com dicas de segurança.

O programa consiste em resgatar o entrosamento entre os moradores de uma mesma rua ou área, com o objetivo de estabelecer um vínculo solidário como ferramenta para facilitar o policiamento preventivo, redução da criminalidade local e busca de soluções adequadas para os problemas relativos à segurança dos moradores.

Cada rua ou área deve ter um tutor, que é a pessoa responsável pela organização do Programa Vizinhança Solidária – PVS no local. O tutor coordena um grupo de WhatsApp do qual fazem parte os síndicos e/ou moradores participantes do PVS na área, além de um policial da Companhia da PM responsável pelo policiamento local.

Neste grupo podem ser feitos alertas, comunicados de ações criminosas e de demais ações preventivas — lembrando, sempre, que o número telefônico preferencial em caso de emergências é o oficial da Polícia Militar 190.

Como funciona:

Os vizinhos se encontram periodicamente para discutir ações coletivas relacionadas à segurança;

Compartilham dados de contatos para troca de informações e em casos de emergências, acionam sempre a PM. É recomendada a criação de um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação;

O grupo mantém contato periódico com a Policia Militar.

Quatro bairros da cidade de Botucatu foram implantados o Programa Vizinhança Solidária, sendo eles;

Bairro Rural Anhumas;

Bairro Central Park;

Vila dos Lavradores (comerciantes) e;

Mais recentemente no Rio Bonito

Na próxima sexta-feira, dia 31, será realizada reunião com os moradores do Condomínio Aldeia da Serra para implantação

No próximo dia 04, será implantado junto aos comerciantes da Avenida Dom Lúcio e Rua Amando de Barros.

O Programa Vizinhança Solidária está sendo implantado em toda área do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior que congrega 13 municípios.