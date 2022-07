Polícia Militar flagra tráfico de drogas em Vitoriana

Dois maiores de idade e um adolescente foram detidos com maconha e dinheiro; os PMs contaram com apoio do cão policial Colt

A Polícia Militar de Botucatu registrou um flagrante de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 20. O caso aconteceu na rua José Bissacot, no distrito de Vitoriana.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam denúncia de que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes por 03 suspeitos. O denunciante passou inclusive as vestes dos suspeitos.

No local dos fatos, os PMs encontraram três indivíduos, os quais possuíam as características informadas. Com um adolescente foi encontrada uma porção de substancia aparentando ser maconha, envolta em plástico incolor, no bolso da bermuda e R$ 20,00 em dinheiro.

Em face da denúncia de tráfico, foi acionado o canil da PM e na residência de um dos suspeitos foi localizado pelo cão policial Colt uma pochete, escondida debaixo de um fogão, com 27 porções de maconha, embaladas da mesma forma daquela que foi encontrada com o adolescente. Foram localizados também R$ 250,00 em notas e R$ 56,00 em moedas.

Em um quarto da casa foram encontradas mais 03 porções de maconha que estavam dentro de um copo e um

pequeno tablete da mesma droga, ainda prensada, além de uma faca e uma pequena balança de precisão.

O adolescente e os outros dois jovens foram levados à Dise, onde foram tomadas as providências.

