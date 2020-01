Polícia Militar flagra pichadores na região central de Botucatu

Três pessoas foram abordadas na tarde deste sábado, 11, na região da Praça Anita Garibaldi, após serem flagradas pichando um imóvel na Floriano Peixoto. O fato foi postado inicialmente por um internauta na rede social.

O primeiro flagra ocorreu em um imóvel comercial na Floriano Peixoto. Após alguns minutos foi registrada uma imagem com três elementos sendo abordados por uma viatura da policia Militar.

Segundo testemunhas, os elementos costumam ficar no semáforo existente na Praça Anita Garibaldi, região central de Botucatu. Além de um imóvel comercial, os elementos também picharam um prédio no mesmo quarteirão da praça, um dos pontos mais movimentados no trânsito na cidade.

Segundo apurou o Acontece Botucatu com o policial que efetuou a abordagem, os três elementos, um casal e um argentino, foram levados ao Plantão da Polícia Civil.

Pichação é considerado um crime de dano e tem tipificação nos crimes ambientais, conforme a Lei de Crimes Ambientais, de número 9.605/98. Segundo o artigo 65 da lei, a pena para esses casos é três meses a um ano de detenção, além de multa.