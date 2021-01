Polícia Militar flagra contrabando de cigarro na região do Jardim Paraíso em Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta quinta-feira, dia 21, um caso de contrabando em Botucatu. Juntamente com a Polícia Rodoviária, os PMs passaram a procurar por um veículo Peugeot 208, na cor branca, oriundo do Paraguai, carregando drogas ou armas, que tinha como destino Botucatu.

Diante das informações, as equipes de Força Tática realizaram Patrulhamento, localizando o veículo pela Rua Isidoro Bertaglia, no Jardim Paraíso. O carro estava estacionado e o portão de uma residência estava parcialmente aberto, sendo possível verificar algumas pessoas no interior do imóvel.

Ao notarem a presença dos policiais, imediatamente fecharam o portão. Após insistência para que os indivíduos abrissem o portão, o indiciado franqueou a entrada da equipe, declarando que tinha acabado de descarregar uma carga de cigarro de origem estrangeira de um veículo Kombi e que duas pessoas, não identificadas, que se evadiram pelos fundos da casa.

O indiciado mostrou então as caixas de cigarro, contendo 2.750 pacotes de cigarro. No interior da casa foi localizada uma mulher de Bandeirantes, no Paraná, que confirmou estar com dois indivíduos que fugiram.

Diante dos fatos, os suspeitos, juntamente com a carga de cigarros e a VW/Kombi, foram conduzidas à Delegacia de Polícia Federal, onde a Delegada ratificou a prisão em flagrante.