Polícia Militar faz operações no trânsito de Botucatu com 35 veículos recolhidos

A Polícia Militar de Botucatu realizou na tarde desta sexta-feira, dia 12, uma grande ação de fiscalização no trânsito. Os trabalhos envolveram diversas viaturas da PM.

Foram montados diversos bloqueios em vários pontos do município com grande circulação, como a avenida Deputado Dante Delmanto. No total foram recolhidos 35 veículos entre carros, motos e caminhões.

Após as ações a PM divulgou os números da operações, sendo os seguintes:

Pessoas abordadas: 143

Automóveis fiscalizados: 73

Motocicletas fiscalizadas: 14

Veículos de Carga Fiscalizados: 06

Transporte Coletivo fiscalizado: 04

Automóveis removidos: 29

Motocicletas removidas: 03

Caminhões removidos: 03

Veículos de aplicativo removidos: 00

Outros veículos removidos: 02

Condutores fiscalizados: 98

Condutores autuados (abordados): 50

Autuações do ESTADO: 83

Autuações MUNICÍPIO: 00

CNH recolhidas: 01

CLA recolhidos: 00

Submetidos etilômetro: 98

