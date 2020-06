Polícia Militar encontra drogas e munição na Rua Curuzu

A Polícia Militar registrou nesta quinta-feira, 04, um caso de tráfico de drogas na Rua Curuzu, em Botucatu. Diz boletim de ocorrência que Policiais Militares foram acionadas via Copom para atendimento de ocorrência de Violência Doméstica.

Chegando no local as partes foram questionadas quanto ao desentendimento, sendo que aparentavam nervosismo. No local funcionava um Disk Moto de propriedade de uma das partes.

Foi vistoriado, com a franquia dos moradores, e verificado que móveis e objetos estavam todos revirados, relata a PM. Contudo, foi possível encontrar sobre uma mesa do quarto 07 (sete) cartuchos íntegros cal. 22.

Indagado sobre as munições e existência de armas o envolvido negou. Também negou a existência de drogas no imóvel.

A outra parte informou que seu ex-amásio traficava drogas e possuía duas armas, as quais não foram localizadas. Na sequência foi vistoriado o carro do envolvido, um GM Montana, estacionado próximo ao local, segundo a Polícia.

Aponta o relatório oficial que sob o banco do motorista foi encontrada uma sacola contendo 45 porções individuais de cocaína, embaladas em plástico transparente, prontas para a venda. Diante dos fatos, os envolvidos e objetos foram conduzidos à DIG, onde foi ratificada a prisão em flagrante delito contra o indivíduo.