Polícia Militar detém tio e sobrinho após roubo em Pratânia

A Polícia Militar prendeu no último sábado, dia 25, dois homens pelo crime de roubo em Pratânia. Os indivíduos estavam em São Manuel.

A equipe da PM estava em patrulhamento preventivo e ostensivo, quando se deparou com dois indivíduos com características semelhantes aos autores do roubo em um estabelecimento comercial de Pratania.

Foi realizada a abordagem em um homem e seu sobrinho, que confessaram o roubo, diz boletim de ocorrência.

O homem detido é morador de São Manuel e o adolescente é morador de Pratânia. Ambos foram levados para o Plantão Policial.

