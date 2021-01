Polícia Militar desfaz esquema de venda de drogas por aplicativo em Botucatu

A Polícia Militar, por meio da equipe RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas), registrou nesta quarta-feira, 06, um caso de tráfico de drogas no Jardim Paraíso. Relata boletim de ocorrência que durante patrulhamento de rotina, policiais notaram um veículo com um condutor que não respeitou a sinalização de pare em uma avenida.

Diz boletim de ocorrência que o condutor estava muito nervoso, o que chamou a atenção da equipe. Foi feita abordagem, sendo localizada a quantia de R$ 1 mil. No veículo encontraram sob o banco do passageiro duas porções de maconha, juntamente com uma balança de precisão.

O elemento abordado confessou o tráfico de drogas, de acordo com boletim de ocorrência. Ele alegou que estaria indo entregar a droga para uma terceira pessoa, indicando onde guardava o restante da droga.

Aqui cabe uma particularidade. Segundo as informações da Polícia Militar, o homem vendia o entorpecente por meio de aplicativo, especialmente na região do Jardim Paraíso.

Com o apoio do Canil, a equipe RPM se deslocou até o endereço citado pelo indiciado, sendo autorizada a entrada. Foi localizado no interior da residência uma grande quantidade de maconha sob o sofá da sala.

Os policiais acharam um tijolo grande prensado, diversos tijolos em tamanhos menores e um pote com maconha in natura. Nos guarda roupas em um dos dormitórios estavam meio tijolo de maconha prensada e uma balança de precisão.

Também foi localizado um documento de CNH junto com a droga no guarda roupas. Ato contínuo foi diligenciado até a residência do indiciado, onde foi franqueada a entrada das equipes por seu pai, relata o BO.

A equipe localizou dentro de uma meia a quantia de R$ 8.700 em diversas notas. Já em outra parte dos guarda roupas foi localizada a quantia de R$ 5 mil, mas esse dinheiro era do irmão do indiciado.

Com os dados, as partes e as drogas apreendidas foram conduzidas ao plantão de Botucatu, onde a Delegada de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A parte permaneceu à disposição da justiça.

Total da apreensão:

– 2.605 Kg de maconha

– R$ 14.720,00

– Veiculo Honda/Civic

– 2 Celulares IPhone Apple

– 3 Balanças de precisão e apetrechos.