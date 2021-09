Polícia Militar de Botucatu recupera bicicleta furtada; dois foram detidos e liberados

A Polícia Militar de Botucatu, através do Comando de Força Patrulha, com o Tenente Santana e Soldado Cândido, registrou um caso de furto e receptação de uma bicicleta em Botucatu. O caso ocorreu por volta das 17h30 desta segunda-feira, 13.

Segundo o boletim de ocorrência, a operação foi realizada em conjunto com o BAEP e as motos da PM, e mediante informações de que uma bicicleta seria produto de furto em data anterior, as equipes se deslocaram até a região na Vila Nova Botucatu.

No local os PMs localizaram o receptador da bicicleta e este informou um suspeito que seria o responsável pelo furto. Com a identidade do suspeito, que já é bastante conhecido nos meios policias, de imediato a viatura do BAEP deslocou-se para a Rua Aurélio Ferrari, onde o homem foi localizado.

Ocorrência foi conduzida ao Plantão Policial, onde as partes foram ouvidas e liberadas. Realizado contato com a vítima, a qual se deslocou até o plantão policial, onde a bicicleta furtada foi devidamente restituída. Ambos irão responder ao processo em liberdade.