Polícia Militar de Botucatu recebe mais crianças na “Escolinha da PM”

Nesta sexta-feira, 22, a PM de Botucatu recebeu novos alunos. As crianças foram recebidas pelas Professoras Maria Pupo, da Escola Municipal, Dirce Aparecida Sartori Silveira na Escolinha, da PM.

As instrutoras reforçaram conhecimentos voltados para cidadania e civismo na sala do Batalhão. Além da aula, o dia foi marcado por atividade recreativas, fotos nas viaturas, apresentação do canil do BAEP.

O evento contou com a participação especial da equipe do Centro Saúde Escola, Cirurgiã Dentista Dra. Fernanda Semensati, acompanhada da residente Dra. Amanda e pelo auxiliar Marcelo Aguiar, que juntamente com a Tenente Dentista PM Elizandra, fizeram entrega de kit odontológico para as crianças, como forma de materializar o dia do Dentista que ocorrerá no dia 25/10/21.

Na ocasião também foi entregue pelos instrutores da Escolinha da PM e pelo 12º BPMI um mimo para os profissionais da saúde como forma de agradecimento.

O Programa tem como Instrutores os Policiais Militares do próprio Batalhão, que contam com todo apoio da Seção de Relações Públicas da Unidade e parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Botucatu.