Polícia Militar de Botucatu faz apelo para que as pessoas fiquem em casa

O Batalhão da PM entrou em contato com a reportagem do Acontece Botucatu pedindo para que as pessoas fiquem em casa. “Tem muito curioso na rua, filmando, passando na frente do batalhão e isso pode confundir o trabalho da PM”, disse uma fonte.

Botucatu vive momentos de terror na madrugada desta quinta-feira, dia 30. Tudo começou com um assalto em uma agência bancária no centro de Botucatu.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, há diversos pontos de tiroteio em várias partes da cidade. Houve explosões a assaltos a diversas agências bancárias e pontos comerciais.

Pessoas foram feiras reféns nas ruas pelos bandidos. A intensa troca de tiro já dura mais de uma hora. Bandidos também incendiaram a frente do Batalhão da PM.

Segundo informações de fontes policiais, são dezenas de criminosos em uma ação coordenada jamais vista em Botucatu.

O Acontece acompanha.