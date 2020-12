Polícia Militar apreende três adolescentes após furto de veículo na Cohab 2 em Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta terça-feira, dia 29, um caso de furto de veículo. O fato ocorreu na Cohab 2, onde foi furtado um veículo Citroen C3 de cor prata.

A partir de então, policiais militares realizaram patrulha em relação ao fato, quando por volta das 20h00, chegou ao conhecimento dos policiais que o veículo estaria transitando nas imediações do Cachoeirinha.

Equipes se deslocavam para o local e enquanto seguiam pela Avenida Deputado Brás de Assis Nogueira, sentido bairro, notaram que um veículo, com as mesmas características do veículo furtado, transitava na contramão pela mesma via, momento em que se iniciou o acompanhamento.

Foi possível visualizar a placa, confirmando tratar-se do veículo produto de furto. O mesmo foi abordado na Rua Antônia Pedroso Pinto, onde foi possível conter três adolescentes como ocupantes do veículo.

Sindicados e veículo foram conduzidos ao Plantão Policial, onde também foi confessado pelos adolescentes que os mesmos seriam os autores do furto de um outro veículo, um Fiat Pálio, ocorrido no dia 27, diz boletim de ocorrência da PM.

Eles afirmaram que abandonaram esse veículo em um sítio, onde estariam exigindo por mensagens uma certa quantia em dinheiro para devolução ao proprietário.