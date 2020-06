Policia Militar apreende quase meia tonelada de maconha na Marechal Rondon em Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de tráfico de drogas e associação para o tráfico na madrugada deste sábado, 06. Durante patrulhamento pela Rodovia Marechal Rondon, uma equipa da PM foi acionada por funcionários da concessionária Rodovias do Tietê, já que um veículo estava com princípio de incêndio no quilômetro 244 da rodovia e os ocupantes do carro estavam em atitude suspeita.

Quando os policiais chegaram ao local, os dois homens fugiram, entrando em uma mata existente no acostamento. Um deles conseguiu escapar, mas o outro quebrou a perna e foi detido. Foi feita vistoria no veículo e no porta-malas foram localizados 587 tabletes de maconha prensada.

O carro, um Hyundai Azera, estava com placas falsas. O suspeito foi levado por uma unidade de resgate da concessionária ao Hospital das Clínicas e recebeu voz de prisão em flagrante. No total foram apreendidos 464 quilos de maconha. A Polícia Civil irá agora investigar para onde a droga seria levada. O outro homem envolvido não foi localizado até o fechamento desta reportagem.