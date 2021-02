Polícia Militar apreende notas falsas de R$ 200,00 em Botucatu

Durante patrulhamento pela Avenida Brás de Assis Nogueira, na região do Jardim Peabiru em Botucatu, na noite desta segunda-feira, Policias Militares visualizaram um veículo GM/Astra, de cor preta, ocupado por 3 indivíduos em atitude suspeita.

A polícia já havia sido avisada que essas pessoas passaram notas de 200 reais falsas em Vitoriana, Cohab 1 e Amando de Barros. O veículo foi abordado e os 3 indivíduos revistados.

Com um deles foi localizada a quantia R$ 660,00, valor proveniente do crime de estelionato. Também foi encontrada uma máquina de cartão do mercado pago.

Com outro suspeito foi localizado uma nota falsificada de R$ 200,00 e uma nota de R$ 2 verdadeira.

As 3 vítimas reconheceram os criminosos e o veículo. Foi dada voz de prisão aos indiciados pelos crimes de moeda falsa e associação criminosa e os mesmos permaneceram presos.

Foram apreendidos:

– 4 notas falsas de r$ 200,00.

– r$ 662,00 verdadeiros.

– 1 maquina de cartão de crédito

– 3 celulares

– veículo GM/Astra.