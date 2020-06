Polícia Militar apreende drogas, grande quantia em dinheiro e vasos de maconha em Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu registrou na tarde desta quarta-feira, 03, um caso de tráfico de drogas no bairro Maria Luíza. Segundo boletim de ocorrência, após abordagem a uma motocicleta pela Rua José Peres, foi localizado, juntamente com o indivíduo, certa quantidade de cocaína.

As porções estavam separadas individualmente e prontas para a comercialização. Na residência do indivíduo havia mais entorpecentes e dinheiro que ele havia recebido do tráfico, diz boletim da PM.

Foi localizada a quantia de R$ 9.060,00 e 200 gramas de crack. O mesmo informou que havia mais entorpecentes na responsabilidade de outra pessoa em um outro endereço.

Pelo local citado os Policiais Militares avistaram um indivíduo, que demonstrou certo nervosismo e ao ser abordado, confessou que realmente possuía uma quantidade de maconha para comercialização, relata a Polícia.

Em diligência, foi localizado certa quantidade de maconha pronta para comercialização e três vasos com a planta da mesma droga, bem como balança e outros apetrechos. Os indivíduos e os produtos foram encaminhados a DISE de Botucatu.