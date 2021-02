Polícia Militar apreende droga que seria comercializada durante baile funk em Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta madrugada de sábado, 06, um tráfico de drogas na Rodovia Marechal Rondon. Consta em boletim de ocorrência que Policiais Militares estavam em deslocamento pela rodovia, altura do km 233, quando se depararam com um veículo VW/Gol de cor branca estacionado na entrada de uma propriedade com dois indivíduos.

Na abordagem, além dos dois indivíduos, viram mais um homem e duas mulheres em seu interior. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os homens, porém, notaram algo na cintura de uma adolescente, sendo um revólver calibre 32 inoxidável.

Após retirada do armamento, as pessoas foram indagadas, sendo que um adolescente disse que a arma era de sua propriedade e que deixou com a adolescente para evitar uma possível abordagem policial. Alegou ainda que estariam indo para um baile funk.

O outro adolescente indicou onde havia dispensado uma quantidade de droga quando chegou a viatura. De acordo com o boletim de ocorrência, foram 13 porções de cocaína que seriam comercializadas em baile funk e que a droga pertencia a um outro indivíduo que estava no veículo, sendo este maior de idade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito e os menores foram apresentados no Plantão Policial, onde o Delegado ratificou a prisão em flagrante. um indivíduo ficou preso e um adolescente apreendido à disposição da justiça.