Polícia Militar apreende 23,5 quilos de maconha no Flora Rica em Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta segunda-feira, 08, um caso de tráfico de drogas no bairro Flora Rica. Diz boletim de ocorrência que Policiais militares estavam em patrulhamento, quando se deparam com um veículo GM/Prisma estacionado regularmente pela via, porém, com um indivíduo em seu interior e outro debruçado na janela do condutor, fato este que despertou a suspeição da equipe.

Realizada abordagem e busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado, mas na busca veicular foram localizadas cinco porções de maconha. O condutor do veículo confessou que estava comprando a droga do outro indivíduo, relata boletim.

O outro individuo confessou que estava vendendo as drogas e que no interior da residência de sua avó havia mais da mesma espécie. Os policiais foram até o imóvel, juntamente com dona da casa, sendo localizada no quarto do indiciado uma grande quantidade de maconha e apetrechos para embalagem e fracionamento das drogas.

Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão, sendo os mesmos conduzidos ao Plantão Permanente, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. No foram apreendidos 23,5 kg de maconha.

Veja também