Polícia Militar anuncia reforço no patrulhamento durante o Carnaval

A Polícia Militar, por meio do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, visando a garantia da vida, da integridade física e do patrimônio, está realizando em toda nossa região, desde 15 de fevereiro, a “Operação Carnaval Mais Seguro”.

Apesar da região ter sido assolada recentemente por fortes chuvas que causaram o cancelamento de diversos festejos carnavalesco em vários municípios atendidos pelo Batalhão, a Polícia Militar manterá e reforçará o policiamento preventivo nos municípios atendidos.

Serão executadas, além das ações de policiamento e atendimento à população, diversas outras operações, como a Direção Segura com o uso de etilômetro (conhecido bafômetro). Esta ação busca coibir que motoristas dirijam sob a influência de álcool.

Importante destacar que os planejamentos para os eventos do carnaval 2020 se iniciaram em meados de dezembro de 2019, com reuniões entre os Poderes Públicos locais e as demais forças de segurança.

DICAS DE SEGURANÇA:

. Procure andar em grupo;

. Evite manusear aparelhos eletrônicos em lugares isolados ou onde haja grandes aglomerações de pessoas;

. Afaste-se de princípios de tumultos;

. Mantenha objetos pessoais sempre à frente do corpo;

. Se beber, não dirija;

. Evite manusear dinheiro em aglomerações de pessoas;

. Mantenha especial atenção às crianças;

. Não aceite bebidas de estranhos;

. Não coloque celular no bolso de trás.

Confira mais dicas clicando neste link