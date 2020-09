Polícia Militar Ambiental prende duas pessoas por caça ilegal na região de Botucatu

Na noite desta segunda-feira, 31, após receber denúncia anônima, a Polícia Militar Ambiental de Botucatu flagrou dois indivíduos na prática de caça pelo Bairro Água Fria, em Anhembi.

Com eles foram localizadas duas espingardas, sendo uma calibre 28 e outra calibre 32 com munições munições e lanternas. Com eles também foram apreendidas uma ave inhambu, que se encontravam no interior de um veículo e uma ave silvestre recém abatida.

Após receberem voz de prisão em flagrantes, foram todos conduzidos ao Plantão Policial de Botucatu e permaneceram à disposição da Justiça. Além da autuação administrativa de R$ 500,00, aplicado pela Polícia Militar Ambiental pelo crime de caça, irão responder penalmente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Denúncias podem ser realizadas pelo telefone (14) 3882-6070. Importante salientar que não há a necessidade de identificação do denunciante.