Polícia Militar Ambiental de Botucatu faz soltura ‘corujas suindara’ após recuperação no Cempas

No final da tarde desta sexta-feira, dia 17, a Polícia Militar Ambiental de Botucatu realizou a soltura de três corujas suindara (Tyto furcata), também conhecida como coruja de igreja ou do campanário. As aves foram libertadas em área de mata no Distrito de Rubião Junior, após terem passado por um processo de avaliação e recuperação veterinária junto ao CEMPAS – UNESP, que durou um mês, quando foram consideradas aptas para serem reintroduzidas na natureza.

A coruja é um animal de hábitos noturnos e se alimenta essencialmente de presas vivas, possuindo poderosas garras usadas para a defesa e alimentação. Os voos diurnos costumam ocorrer somente quando é afugentada, pois é uma ave que possuí uma audição muito apurada que lhe traz vantagens no ambiente natural e na ausência de luminosidade, alimentando-se de pequenos roedores e insetos.

Algumas crenças populares atribuem o “mau agouro” a figura da coruja, porém, é um animal inofensivo ao ser humano, apenas se defende e defende suas crias, quando acuado. Desempenhando um importante papel na cadeia alimentar e no controle de outros animais, em especial no de roedores.

O nome suindara vem do tupi e significa “aquele que não come”, mas não condiz com a realidade, pois ao se alimentar de roedores, e levando-os de alimento para os seus filhotes, desempenha um importante papel para o homem. Mitigando as perdas e prejuízos em plantações e reduzindo o risco de doenças trazidas por ratos nas áreas urbanas.

A presente ação da Polícia Militar Ambiental se deu durante a Operação Floresta Mais Segura, que ocorre em todo o Estado de São Paulo nos dias 17 e 18 de julho e visando reforçar ações de combate ao desmatamento, caça, tráfico e posse ilegal de animais silvestres, e pesca predatória. Lembrando que no dia 17 de julho se comemora o Dia do Curupira, considerado o Grande Protetor das Florestas.

A Polícia Militar Ambiental de Botucatu está localizada na Rodovia Marechal Rondom, km 248, Botucatu/SP e atende, 24 horas, para informações, orientações e denúncias pelo telefone (14) 38826070.

Responsável pela informação: 1º Tenente PM André Manoel – Comandante do Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Botucatu.