Polícia investiga desaparecimento de jovem em Botucatu

A polícia civil de Botucatu registrou nesta terça-feira, 14, um caso de desaparecimento de um jovem de 26 anos. Segundo a família, Bruno Felipe da Silva Fonseca está desaparecido desde a última sexta-feira, dia 10 de julho.

O rapaz foi visto pela última vez no Jardim Santa Elisa, e teria saído para ir a casa de uma tia, porém, não foi mais visto desde então. “Passamos todas as noites o procurando e estamos desesperados. Precisamos de ajuda para encontrá-lo”, disse uma parente.

O jovem tem uma tatuagem com duas lágrimas no rosto. Qualquer informação sobre o paradeiro do rapaz pode ser passada para a polícia pelo telefone 190.