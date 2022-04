Polícia investiga denúncia de adolescente estuprada em banheiro de praça de Botucatu

Menina de 15 anos alega que foi levada à força ao banheiro da Praça Emílio Peduti, no centro da cidade, onde foi violentada; suspeito não foi identificado.

Polícia investiga denúncia de adolescente estuprada em banheiro da Praça Emílio Peduti em Botucatu — Foto: Reprodução/Google Maps

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (SP) investiga um caso de estupro vulnerável. De acordo com o boletim de ocorrência, uma menina de 15 anos foi violentada em um banheiro público que fica na Praça Emílio Peduti, na região central da cidade.

Ainda de acordo com o BO, a menina estava fazendo compras com a mãe quando não se sentiu muito bem e decidiu ficar sentada na praça esperando ela finalizar as compras.

O relato do registro policial informa que, enquanto a vítima estava sozinha, ela foi abordada por um rapaz, que a empurrou para dentro do banheiro público da praça e que lá a teria estuprado. O suspeito não foi identificado.

A menina foi socorrida por um primo e pela mãe, que acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM). Ela foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Unesp e vai realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu.

Fonte: G1

