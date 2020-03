Polícia Civil identifica e prende autor de roubo de veículo em Botucatu

Por meio de um trabalho de inteligência policial, a equipe da DIG de Botucatu, composta pelos policiais Dr. Celso Olindo, Marcos e Rafael, identificou o autor de um roubo ocorrido em janeiro deste ano em Botucatu, na região central da cidade.

Nesta terça-feira, 10, com o apoio da Guarda Municipal, equipe do GAPE, com os GCMs Nogueira, Batista, Dde Santi, Rezende e Adriana, foi realizada uma operação para cumprimento de mandados de busca e o suspeito, de 21 anos, foi localizado e detido, sendo conduzido até a delegacia, onde confessou a prática do roubo. Além da confissão do crime, a vítima, uma mulher de 63 anos, reconheceu o homem como autor do roubo.

Ele já possui passagem policial pela prática de outros crimes e esteve preso por um período, sendo que estava em liberdade há 4 meses. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Relembre o crime

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de roubo na manhã do dia 20 de janeiro, na região central da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 63 anos deixou a filha em um posto de combustíveis na saída de Botucatu pela Castelinho.

Ao retornar para casa, percebeu que um veículo VW Gol, de cor preta estava a acompanhando. Quando ela chegou em casa, na Rua Coronel Fonseca, notou que o carro não estava por perto, mas ao abrir o portão eletrônico, o gol surgiu novamente e um homem desceu e a rendeu, anunciando assalto, agredindo a mulher com uma chave de fenda.

Apesar dos gritos de socorro da vítima, o assaltante tirou ela do carro, um Hyundai Tucson e assumiu a direção, fugindo sentido Rua Cardoso de Almeida. Os policiais fizeram buscas pela cidade, porém, o assaltante conseguiu fugir. O carro foi localizado abandonado na Cohab 1 em Botucatu, no dia 28 do mesmo mês.