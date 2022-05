Polícia Federal faz operação em Botucatu e cidades da região

Operação “Efígie” na região de Bauru — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Agentes da Polícia Federal (PF) cumprem mandados em Botucatu, Bofete, Pereiras e São Paulo (SP) na Operação “Efígie” que tem o objetivo de reprimir a circulação de cédulas falsas, além de outros crimes cometidos por uma organização criminosa.

Nesta quarta-feira (11) estão sendo cumpridos cumpre sete mandados de prisão preventiva e 13 de buscas e apreensão. A determinação partiu da primeira Vara da Justiça Federal de Avaré (SP).

A apuração começou após prisões envolvendo notas falsas entre 2020 e 2021 na região de Bauru (SP). A PF identificou membros da organização e o fornecedor de cédulas falsas do grupo, baseado em São Paulo.

Ao menos 16 pessoas já foram presas, nove delas em situação de flagrante delito. Os membros do grupo criminoso também têm envolvimento com o tráfico de drogas e contrabando de cigarros, com cargas e entorpecentes apreendidos.

Fonte: Portal G1

