Polícia faz operação de combate a pedofilia na região de Botucatu e Bauru

A ação, que recebeu nome de Operação Ártemis, conta com a participação de 60 policiais civis que estão cumprindo 12 mandados de busca e apreensão em casas e comércios na região.

“Nós temos dois alvos em São Manuel e as buscas foram positivas. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia do município para as providências cabíveis. A pedofilia foi praticada por computadores ligados à internet, com compartilhamento de imagens e fotos íntimas de crianças e adolescentes”, disse ao Acontece Botucatu o Delegado Seccional, Dr. Lourenço Talamonte.