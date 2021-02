Polícia de São Manuel registra tentativa de homicídio na área central da cidade

Na manhã desta sexta-feira, 26, a polícia civil de São Manuel atendeu a um chamado para conter um desentendimento entre dois indivíduos nas proximidades da escola Augusto Reis, mais precisamente, na esquina, do cruzamento das Ruas Júlio de Faria com a Comendador José Manoel Pupo, onde ocorreu uma tentativa de homicídio, com disparo de arma de fogo, que felizmente não atingiu ninguém, somente um muro.

Em nota, a diretoria de comunicação de São Manuel esclareceu que o desentendimento não foi notado por ninguém que se encontrava dentro do estabelecimento de ensino, ou seja, professores, alunos e funcionários.

A polícia civil isolou a área onde ocorreu o tiro, para que seja feita a perícia. Estiveram presentes o Delegado de Polícia e perícia técnica, além dos policiais Vô, Guiari e André, que fizeram questão de tranquilizar a população, especialmente os pais dos alunos que se encontram em atividades escolares, na parte interna da escola, que está tudo tranquilo e seguro e que nenhum problema foi registrado no interior da escola.

As pessoas envolvidas serão identificadas durante as investigações.